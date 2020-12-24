«Мастера гостеприимства» и «ТопБЛОГ» - проекты президентской платформы «Россия - страна возможностей» - запустили акцию «Народная новогодняя столица». В ней может принять участие любой желающий. Для этого необходимо разместить у себя в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Instagram, Tiktok и Одноклассники фото или видео с призывом «Встречай Новый год с …», указав название своего населенного пункта и поставив хештеги #НовыйГодВРоссии, #Город #МастераГостеприимства, #МыВместе .От Ямала в число лидеров по упоминанию вышел Салехард. Сейчас столица региона на третьем месте общероссийского рейтинга.На сайте конкурса создана вкладка, где в реальном времени указано количество постов от каждого населенного пункта. Сейчас список претендентов на звание народной новогодней столицы возглавляют Новороссийск, Ханты-Мансийск, Салехард, село Красное в Липецкой области и Краснодар.В город, одержавший победу, приедут эксперты от проекта «Топ Блог», а команда «Мастеров гостеприимства» снимет эксклюзивное тревел-шоу.