Юных жителей Халясавэя ждет настоящий подарок к Новому году - готовится к открытию детская игровая комната «Умка». Она расположится в сельском доме культуры - центре общественной жизни отдаленного села.Напоминаем, что данный социальный проект стал одним из победителей районного конкурса инициативного бюджетирования. На его реализацию выделили 712 тысяч рублей из районного бюджета.В «Умке» дети смогут поиграть в развивающие, настольные и ролевые игры, покататься с горок, посмотреть книги и многое другое. Присматривать за малышами будут волонтеры и активисты молодежного совета села. Пока же они помогает в установке игрового оборудования.-Порядка двух десятков детей от 3-х до 6 лет будут ежедневно посещать нашу комнату и общаться, в том числе - и дети с ограниченными возможностями здоровья. Это значит, что их родители смогут ежедневно оставлять детей и получать свободное время для самореализации в различных сферах деятельности, - отметила автор проекта Надежда Казымкина.