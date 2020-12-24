На Ямале продолжается вакцинация от коронавируса отечественным препаратом «Гам-Ковид-Вак». На данный момент прививку сделали 518 ямальцев, 37 из них уже завершили двукратную иммунизацию, поставив оба компонента вакцины. В первую очередь это работники здравоохранения, образования, социальной сферы и правоохранительных органов.-Вакцинация от коронавируса является самым надежным средством профилактики заболевания и контроля эпидемиологического процесса. Данная мера помогает иммунной системе реагировать и вырабатывать антитела, которые защищают организм от вируса. В настоящий момент в нашем регионе из 37 человек, привитых двумя компонентами вакцины, ни один не заболел. Все они перенесли процедуру хорошо, без каких-либо осложнений, - рассказала главный врач окружного СПИД-Центра Людмила Волова.Отечественный препарат «Гам-Ковид-Вак» является разработкой российской биомедицины. Результаты, которые вакцина демонстрирует на протяжении клинических исследований, позволяют говорить, что она обладает высокой эффективностью и безопасностью для здоровья.Так, по истечении 21 дня с момента получения первого компонента эффективность препарата составила 91,4 процента, включая тяжелые случаи заболевания.Напоминаем, что процедура вакцинации проходит на добровольной основе и бесплатно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Самочувствие у всех хорошее»: на Ямале продолжается вакцинация от COVID-19. В первую очередь прививают медиков, врачей и соцработников (подробнее)