В полицию Пуровского района обратилась 47-летняя жительница поселка Пурпе, ставшая жертвой мошенников.Было установлено, что 13 ноября потерпевшей позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником банка. Далее он поинтересовался у женщины, подтверждает ли она заявку на получение кредита. Услышав отказ, неизвестный перевел телефонный звонок якобы на инспектора банка, которая пояснила, что ей необходимо подтвердить заявку, так как можно стать жертвой мошенников. Для этого гражданке необходимо взять кредит, обналичить всю сумму и зачислить ее в счет погашения задолженности.Поверив лжесотрудникам, женщина оформила кредит на сумму 650 тысяч рублей, сняла деньги в банкомате, а затем перевела их на счет злоумышленников.В отделение полиции женщина обратилась только после того, как ей стали приходить уведомления от банка о просрочке платежа.По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».Полиция призывает население проявлять бдительность, не предпринимать поспешных решений, а также уточнять информацию в надежных источниках.