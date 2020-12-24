В медицинские учреждения Надыма, Ноябрьска, Губкинского и Нового Уренгоя поступило современное оборудование - аппараты ЭКГ последней модели «iMAC 12». Они предназначены для диагностики работы сердца у пациентов с коронавирусом.На рынке данные аппараты считаются уникальным продуктом. Точность диагностики, высокая эргономичность и возможность работать в условиях большой нагрузки сделали их незаменимым для стационара, где приходится часто снимать ЭКГ. Также их можно брать с собой на выезды, примерный вес - полтора килограмма.По словам главного врача Новоуренгойской ЦГБ Кирилла Трапезникова, аппарат в автоматическом режиме распознает нарушения сердечного ритма и определяет наличие кардиостимулятора. Это отличает его от действующих электрокардиографов. Также он рассчитывает ЭКГ-параметры, учитывая пол пациента и его возраст.Отметим, что блок внутренней памяти аппарата обладает объемом, достаточным для хранения тысячи результатов ЭКГ. Это позволит на месте сравнить полученное обследование с предыдущим. Кроме того, благодаря встроенному WI-FI возможна беспроводная передача данных, включая сохранение в нескольких форматах.