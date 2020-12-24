Ямальские активисты ОНФ совместно с представителями социально-реабилитационного центра «Доверие» развезли подарки, собранные в «Корзины радости». Новогодние презенты получили 16 ребят из многодетных и малоимущих семей, проживающие в Салехарде и Лабытнанги.В семье Назаровых шесть несовершеннолетних детей. Девочки Валя и Света заранее подготовились к появлению Деда Мороза - выучили и рассказали гостям стихотворения.-Главное - не подарок, а внимание. Мы не ожидали, что получим подарки, да еще и от жителей Салехарда и волонтеров. Благодарю от всей души всех причастных к этой замечательной акции «Корзина радости, - сказала многодетная мама Анна Вячеславовна.Напоминаем, что праздничные тележки с логотипом акции установлены в 11 магазинах Салехарда, Лабытнанги и Тарко-Сале. Любой желающий может положить в них игрушку, сладости или другой приятный сюрприз. После этого волонтеры сформируют наборы, оформят их в подарки и доставят детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также пожилым одиноким людям. Акция продлится до 31 декабря.-Это хорошее, доброе дело. Это новогодний подарок, определенная радость в семью, какому-то ребенку. Я призываю всех жителей нашего округа принять участие в этой акции, - сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Дмитрий Заякин.