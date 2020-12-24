Ямальские доктора порадовали северян хорошей новостью. По их мнению, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе стабилизировалась, а где-то даже пошла на спад, также сократилось количество ямальцев, нуждающихся в госпитализации.В связи с этим больницы и госпитали округа переводят в резерв еще 223 койки для лечения больных COVID-19. Напоминаем, что ранее были законсервированы 265.Так, в Ноябрьской ЦГБ и Тарко-Салинской ЦРБ будет сокращено по 30 мест, в Салехардской ОКБ - 40, в Муравленковской горбольнице - 20, в Тазовской ЦРБ - 23. Полностью законсервируют отделение на 60 мест, расположенное в Новоуренгойском ПНД. Отметим, что сегодня в больницах округа свободно более 30 процентов коек.-Если сравнивать потребность в госпитализации в декабре и октябре-ноябре, то можно с уверенностью говорить о том, что она снизилась в два раза. Если ранее в округе было занято 1 800 коек, то сейчас это количество не превышает 900. Мы просим ямальцев и далее соблюдать все необходимые меры безопасности, особенно в новогодние праздники, чтобы они не омрачились болезнью, - рассказала заместитель директора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.Освобождающиеся койки будут зарезервированы. В случае необходимости их можно быстро вновь ввести в строй.Также напоминаем, что в округе возобновлено оказание плановой медицинской помощи. Диспансеризация населения начнется с января 2021 года.