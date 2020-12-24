Объем поддержки бизнеса на Ямале в 2020 году превысил аналогичный показатель 2019 года в шесть раз.По словам директора окружного департамента экономики Оксаны Гусевой, это связано с четырьмя пакетами мер поддержки, введенными губернатором Дмитрием Артюховым в рамках борьбы с последствиями пандемии. При этом финансирование мероприятий из бюджета округа составило 86 процентов, а часть мер являются уникальными и не предоставлялись другими регионами страны.Отметим, что мерами финансовой федеральной и региональной господдержки воспользовались 14,7 тысяч предпринимателей и 187 самозанятых граждан. Также сохранены налоговые льготы для предпринимателей из числа наиболее пострадавших отраслей.Кроме того, Ямал присоединился к участию в федеральном эксперименте по введению налога на профессиональный доход в начале 2020 года. По итогам 11 месяцев в округе зарегистрировано 4 300 самозанятых граждан.В период ограничений им предоставлялись социальные выплаты и информационно-консультационная поддержка. В декабре 2020 года Агентством ЯНАО «Мой бизнес» введен специальный финансовый продукт - микрозайм «Самозанятый» со льготной ставкой от 4,25 процента и возможностью отсрочки платежей на срок до трех месяцев.