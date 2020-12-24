В Ноябрьском колледже профессиональных и информационных технологий состоялась торжественная церемония открытия сразу 17 мастерских нового поколения, отвечающих высоким стандартам WorldSkills.Их запуск - знаковое событие не только для учреждения, но и для всей системы среднего профессионального образования Ямала, поскольку одной из ее ключевых задач является создание к 2024 году 50 современных мастерских в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».Девять мастерских созданы в рамках федерального проекта, восемь - благодаря инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и финансовой поддержке правительства округа.-На средства, выделенные федерацией и регионом, мы закупили свыше трех тысяч единиц современного учебно-лабораторного и производственного оборудования, создали 167 новых учебных рабочих мест, - сообщил директор колледжа Виталий Яровенко.Каждая из новых мастерских представляет многофункциональную площадку для профессионального обучения студентов, профориентации школьников, повышения квалификации специалистов предприятий, а также переподготовки и обучения новым специальностям жителей предпенсионного возраста.Также они станут местом проведения стажировок, демонстрационных экзаменов и чемпионатов «Молодые профессионалы» по мировым стандартам WorldSkills.Отметим, что в прошлом году в колледже уже были запущены пять мастерских.