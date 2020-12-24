В Новом Уренгое символично завершилась акцию «Спасибо, доктор!». Общественники украсили елку возле больничного комплекса яркой новогодней игрушкой с одноименной надписью. Чуть позже еще один шар с благодарностью врачам волонтеры доверили повесить Андрею Воронову на главной городской елке.Отметим, что подарки и новогодние украшения для медиков привезли участники клуба деловых женщин «Большая восьмерка и К». Не отстали от них и воспитанники Дома детского творчества - ребята написали портреты медицинских работников.-Все передали главному врачу Новоуренгойской ЦГБ Кириллу Трапезникову, как того требуют новогодние традиции, прямо под елкой, несмотря на мороз. Забота власти, общественности, внимание детей - все это отзывается в сердцах медиков искренней благодарностью, - рассказали волонтеры.Еще одним праздничным сюрпризом стала Карта Ямала «Мы не говорим - мы делаем» - новый символ региона. Она выполнена из 1 123 фотографий новоуренгойских активистов, символично, что длина открытого недавно Пуровского моста, имеющего стратегическое значение для региона, составляет ровно 1 123 метра.«Мы не говорим - мы делаем» - девиз ямальцев, который сегодня снова был подтвержден конкретными делами и благородными поступками.