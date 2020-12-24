В четверг, 24 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно. Днем -34, ночью -44. Ветер 5-9 м/с.Ноябрьск: пасмурно. Днем -41, ночью -45. Ветер 6-8 м/с.Надым: ясно. Днем -45, ночью -47. Ветер 4-5 м/с.Новый Уренгой: ясно. Днем -46, ночью -47. Ветер 4-5 м/с.Губкинский: переменная облачность. Днем -45 ночью -46. Ветер 6-7 м/с.Тарко-Сале: ясно. Днем -45, ночью -46. Ветер 3-5 м/с.Лабытнанги: малооблачно. Днем -35, ночью -43. Ветер 2-6 м/с.Муравленко: пасмурно. Днем -43, ночью -45. Ветер 6-7 м/с.