Члены региональной общественной организации «Семья Арктики» присоединились к акции #НовогодниеОкна89.-Готовимся к Новому году, украшаем дома, окна. Все для того, чтобы порадовать наших деток, создаем им зимнюю сказку и волшебство. В эти предновогодние дни особо ощущается теплота и поддержка людей, которой хочется поделиться. Всех поздравляем с наступающими праздниками, желаем здоровья и любви, - говорит президент организации Ольга Дружинина.Так, семья многодетной мамы Оксаны Смирновой украсила свои окна гирляндой, снежинками и новогодними наклейками со снеговиком и оленем.Семья Людмилы Винокуровой выбрали для оформления ажурные трафареты Деда Мороза и Снегурочки.Не отстала от них и многодетная семья Евгении Прохоренко, у них на окне изображен главный символ Нового года - Дед Мороз, который везет мешок с подарками.Также, новогодние окна появились и у семьи Громовых, на них изображена елочка из бумажных снежинок.Принять участие в акции может каждый желающий, главное, успеть до 30 декабря. Нужно украсить свои окна праздничными атрибутами нового 2021 года. Фото или видео необходимо выложить в социальных сетях под хэштегом #НовогодниеОкна89