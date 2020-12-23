В села Халясавэй и Самбург пришло «Время чудес». Напоминаем, что предприниматели Пуровского района собрали новогодние подарки для ребят из многодетных семей, живущих в этих отдаленных поселениях.Первую сотню подарков отправили рейсовым бортом в Халясавэй еще в середине декабря. Накануне еще две сотни доставили вертолетом в заполярный Самбург.В этом году вручить подарки на большом праздничном утреннике не получилось, поскольку в округе действует режим ограничений из-за коронавируса. Поэтому в администрации села приняли решение - передать подарки родителям.В акции приняли участие 15 таркосалинских индивидуальных предпринимателей, предприятия торговли, а также сотрудники районного подразделения налоговой службы. Вместе им удалось собрать чуть больше трехсот подарков с игрушками и сладостями.Первыми на призыв организовать для юных тундровиков «Время чудес» откликнулись предприниматели Дмитрий Межевов, «Пицца Хот», магазин «Детский рай», ООО «Стройремонт» и магазин «Галамарт» - от них поступила большая часть подарков.Отметим, что инициаторами новогодней благотворительной акции выступили сотрудники районного управления муниципального заказа и торговли.