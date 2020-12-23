Несмотря на ежедневные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, количество преступлений, связанных с кражей денег с банковских карт и электронных средств платежа, не уменьшается.За прошедшую неделю, с 14 по 20 декабря, зарегистрировано 58 подобных преступления, ущерб от которых превысил 7 миллионов рублей.Одним из наиболее распространенных способов обмана остается получение всех данных карты под различными предлогами: блокировка, внесение предоплаты за приобретаемый товар и прочее.Очередной жертвой мошенников стала пожилая жительница Надымского района. Ей позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником Следственного комитета. Далее он сообщил, что северянке полагается компенсация за ранее приобретенные биологические добавки. Поверив аферисту, пенсионерка лишилась более миллиона рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).Призываем граждан быть бдительными и внимательными, ни при каких обстоятельствах не передавайте данные банковских карт.