В Новом Уренгое готовят III творческую резиденцию «ART BOMBING», которая откроется 30 декабря в городском музее изобразительных искусств.В этом году организаторы пригласили к участию свободных художников со всей России. Отдельный выставочный проект представит творец из Нью-Йорка Viktor Kozlov. Тема резиденции - «2020 год».Кроме того, состоится закрытый показ таинственной выставки ультрафиолетовой живописи Марины Полянцевой и Анастасии Сокольчик.Также ярким событиям вернисажа станет модный показ новых творений молодых российских дизайнеров, которые продемонстрируют 15 грациозных моделей. Проведет его дизайнер Юлия Жестянкина.У посетителей праздничного вечера будет возможность пообщаться со всеми художниками - авторами выставки «ART BOMBING», послушать живую музыку и принять участие в арт-дегустации.С 3 по 10 января «ART BOMBING» будет работать в режиме нон-стоп. Программа каждого дня насыщена яркими событиями для самой взыскательной публики, среди которых: рок-концерт, мастер-шоу, стендапы, встречи с писателями-фантастами и многое другое.-Мы будем говорить о музыке, изобразительном искусстве, вкусной еде и современном кино, красоте во всех ее проявлениях, мастерах прошлого и о нас с вами - творцах дня сегодняшнего, - рассказали организаторы.Отметим, что «ART BOMBING - это уникальное действие, где каждый имеет возможность прикоснуться к прекрасному и проявить себя в творчестве. Новички могут поучиться у профи, а профи поделиться бесценным опытом.