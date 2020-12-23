На Ямале пройдет региональный конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах - 2020».Мероприятие направлено на развитие системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, тиражирование лучших авторских методик и мотивацию учителей к развитию образования в данной сфере.Конкурс проводится среди педагогов дошкольных и общеобразовательных организаций, а также организаций допобразования.Всего предусмотрено шесть номинаций: авторские программы, медиаконтент педагога, оформление классов и другие.До 30 декабря участники должны представить конкурсные материалы. Итоги будут подведены 1 февраля 2021 года.Победителей, призеров и лауреатов конкурса наградят дипломами и ценными призами, остальные получат сертификаты участников и сувениры.Отметим, что мероприятие проводится региональным институтом развития образования в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения».