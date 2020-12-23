В полицию Салехарда обратился местный житель 1958 года рождения, ставший жертвой мошенников.Было установлено, что в ноябре текущего года мужчина увидел объявление о продаже снегохода в Чебоксарах. Когда северянин связался с продавцом, чтобы уточнить детали доставки, он узнал, что необходимо внести залог в 25 тысяч рублей, что и было сделано. На данный момент мужчина так и не получил покупку, а продавец перестал выходить на связь.В этот же день, 21 декабря, в полицию обратилась женщина 1968 года рождения, которая оставила на сайте одного из банков заявку на потребительский кредит. После этого ей позвонила девушка, представившаяся менеджером организации, далее она попросила оплатить доставку договора на сумму 11 тысяч рублей, что потерпевшая и сделала. Спустя некоторое время женщина передумала брать кредит и захотела вернуть свои деньги, но злоумышленники перестали выходить на связь.Чуть позже, 21 декабря, в дежурную часть обратился 47-летний мужчина, которому вместо заказанного в интернете нового мобильного телефона пришел поддержанный. За покупку он отдал 9 тысяч рублей.В результате мошеннических действий салехардцам причинен ущерб на общую сумму более 45 тысяч рублей.По данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В преддверии новогодних праздников полиция Салехарда напоминает гражданам о необходимости быть внимательными и осторожными при покупках в интернете.