Новоуренгойская полиция задержала жителя Красноярского края 1994 года рождения, подозреваемого в распространении наркотиков.В ходе личного досмотра у него нашли 15 свертков с порошкообразным веществом. Кроме того, в мобильном телефона задержанного обнаружили информацию о тайниках-закладках, в которых находились еще 9 пакетов.Согласно заключению эксперта, изъятые вещества являются наркотическими средствами синтетического происхождения общей массой около 12 грамм.По словам самого злоумышленника, на преступление его толкнули семейные обстоятельства. Дома у мужчины остался больной ребенок.Сейчас в отношении красноярца возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 30 п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». За это ему грозит до 20 лет лишения свободы.В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.