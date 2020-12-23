В Сургуте состоялось торжественное открытие выставки, посвященной 100-летию ГОЭЛРО и развитию тюменской энергосистемы. Она проходит на площадке мультимедийного исторического парка «Моя история».Организаторами экспозиции были собраны сотни фотографий, уникальные архивы, биографические факты и воспоминания ветеранов-энергетиков, начиная с середины 20 века. В материалах музея подробно рассказывается о ключевых этапах реализации плана ГОЭЛРО, включая последующее развитие отечественной электроэнергетики вплоть до наших дней.Выставка представлена в современном дизайне с удобной системой навигации. Каждый ее раздел повествует о деятельности пяти крупнейших энергопредприятий ХМАО-Югры и Тюменской области: АО «Россети Тюмень», ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (Сургутская ГРЭС-1), ПАО «Юнипро» (Сургутская ГРЭС-2), ООО «Сургутские городские электрические сети» и АО «Газпром энергосбыт Тюмень». Руководители этих компаний присутствовали на торжественной церемонии открытия в онлайн-формате.- Выставка, которую мы сегодня открываем, включила в себя редкие отголоски истории создания Тюменской энергосистемы. За несколько десятилетий в сложных климатических условиях, без выстроенной логистики, настоящие профессионалы своего дела построили вторую по масштабности энергосистему страны. Это настоящий подвиг! А рассказы о подвигах должны передаваться из поколения в поколение, чтобы наши дети и внуки имели правильные ориентиры, - обратился к коллегам генеральный директор АО «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко.Один из тех, кто лично принимал участие в развитии отрасли - Вадим Шувалов, в прошлом - заместитель гендиректора АО «Тюменьэнерго», а сейчас - заместитель губернатора Югры.- За этими историческими материалами стоят люди, выбравшие энергетику делом всей своей жизни. И наша цель - чтобы их трудовой подвиг остался навсегда в памяти югорчан. Причем в совершенно новом, интерактивном формате, потому что к этой истории будет прикасаться новое поколение людей, которое воспринимает мир через цифровые технологии, - отметил он.В рамках открытия выставки Вадим Шувалов наградил работников отрасли почетными грамотами Минэнерго России за личный вклад в развитие ТЭК.Выставка откроет свои двери для всех желающих после снятия эпидограничений. Пока же с ней можно познакомиться на интернет-ресурсах парка «Россия – моя история. Югра».