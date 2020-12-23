Салехардский центр молодежи приглашает принять участие в Межрегиональной выставке традиционного шитья и современного дизайна «Этно fashion», которая пройдет с 20 по 21 марта.Мероприятие проводится в целях популяризации культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, а также сохранения и развития традиционных национальных художественных ремесел.Кроме того, она направлена на поддержку и стимулирование творческого потенциала художников и мастеров, опирающихся в своих работах на подлинные национальные традиции.Для участия необходимо заполнить электронную форму заявки до 12 февраля 2021 года, размещенную на официальном сайте учреждения ГАУК ЯНАО «Окружной Дом ремесел».По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 8(34922) 4-07-93; 89120719137 - Саврасова Надежда Геннадьевна.