В Салехарде прошло заседание комиссии по вопросам охраны окружающей среды, на котором подвели итоги работы за год.По информации начальника управления транспорта и городского хозяйства Алексея Ноги, в городе убрано девять несанкционированных свалок, а на полигон ТБО 2 вывезено 800 кубометров отходов. В итоге площадь расчищенных территорий составила 50 гектаров. Эта работа будет продолжена и дальше.Также в следующем году запланирована некоторая модернизация в системе обращения с ТКО. В городе планируют установить девять контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок. Идею предложили активисты «Зеленой Арктики». Кроме того, в Салехарде появятся три контейнера для раздельного сбора отходов: на озере Лебяжье, в сквере Молодоженов на улице Ленина и в сквере «Молодежный» на улице Чубынина. Это позволит распространить в городе культуру рациональной утилизации мусора.Также в столице организовано наблюдение за саженцами. За лето и осень их высажено более 1 300 штук. Особое внимание уделяется вечнозеленым деревьям, привезенным из других регионов страны. Если они приживутся, то технология по их высадке будет применяться и в следующем году.Кроме того, власти введут новую практику для подрядных организаций. Если при проведении работ они повредят насаждения, то нужно будет посадить деревья взамен.-Год был успешным: все задачи, поставлены в этой сфере, выполнены. Также проведенные мероприятия показали важность работы в сфере инвентаризации зеленых насаждений, нужно следить, какие культуры приживаются и растут при суровом климате, а также реализовывать идеи по ландшафтному дизайну, - рассказал заместитель главы администрации по транспорту и городскому хозяйству Алексей Пекарь.