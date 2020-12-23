Ямальское правительство приняло решение ввести беззаявительный способ продления некоторых соцвыплат. Это позволит повысить качество предоставления государственных услуг жителям округа.Теперь ранее назначенные социальные пособия будут автоматически продлены на новый срок, то есть без ежегодной подачи гражданами заявлений и документов. Среди них:-пособие на ребенка в возрасте до 3 лет, а также от 8 до 16 лет;-выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;-пособие семьям при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей до 3 лет.Перед месяцем окончания выплат соцзащита будет самостоятельно делать запросы в налоговые органы, ЗАГС и другие ведомства для получения информации. После чего гражданина уведомят о принятом решении.-Механизм продления коснется 17 тысяч получателей в отношении порядка 26 тысяч детей. Нововведение поможет существенно сэкономить время ямальцев, а также автоматизировать процесс назначения мер социальной поддержки, - пояснила первый заместитель директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксана Медынская.Гражданам, которые собираются впервые подавать заявление на соцвыплаты, необходимо обратиться в МФЦ или на портал госуслуг.По всем вопросам можно обращаться по бесплатному телефону: 8-800-2000-115. Операторы принимают звонки ежедневно с 08:00 до 20:00.