Детский сад «Гнездышко», расположенный в Пуровске, полностью переоснастили для ребят с ограниченными возможностями здоровья. К программе «Доступная среда» учреждение присоединилось в 2017 году.Теперь у входа установлен пандус с кнопкой вызова помощи, расширен дверной проем и расположена информационная вывеска со шрифтом Брайля.Для комфортного перемещения в здании есть тактильное покрытие. Подняться на второй этаж поможет мобильный гусеничный подъемник, также работники учреждения всегда готовы оказать помощь.В соответствии с требованиями, в уборной комнате установлены поручни и кнопка вызова персонала.Отметим, что в детском саду не просто создали возможности для пребывания ребят с ОВЗ, но и обеспечили необходимые условия для их развития.С малышами занимается учитель-логопед, который корректирует нарушения звуковосприятия и произношения. В кабинете педагога-психолога обучение проходит с применением интерактивного оборудования.На сегодняшний день в учреждение ходят 120 воспитанников, двое из них с особенностями здоровья. Дети занимаются по адаптивной образовательной программе вместе со всеми, а также хорошо ладят друг с другом.