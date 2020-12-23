В Муравленко установили экоелку из резиновых покрышек

Фото: администрация Муравленко

Муравленковские участники экологического проекта «Будущее Арктики» присоединились к окружной акции #НовыйГод89. Волонтеры установили елку из покрышек, собранных на территории города.

После праздников новогодняя красавица отправится на переработку, в результате чего получится вторичный материал - резиновая крошка. Эта идея - привлечение внимания к проблеме сохранения экологии, хвойных лесов и важности сортировки отходов.

Отметим, что акция реализуется в рамках информационной поддержки национального проекта «Экология». К ней уже присоединились Новый Уренгой и Ноябрьск.

Для создания экологичных елок можно использовать любые материалы: пластиковые крышки, бутылки, резину и прочее. Вторичное сырье отлично подходит для придания формы новогоднего дерева, а затем ее можно украсить различными элементами.

Присоединиться к марафону может каждый. Для этого нужно создать эко-елку, а затем опубликовать фотографию своего арт-объекта в социальных сетях с хештегами #экоелка2021, #экоелка89, #новыйгод89.

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