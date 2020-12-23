В Новом Уренгое легковушка с ребенком влетела в бетон

Фото: Госавтоинспекция Ямала

За прошедшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых пострадал ребенок, и один человек погиб.

Трагическая авария случилась 23 декабря на нерегулируемом перекрестке улиц Магистральная - Таежная в Новом Уренгое. Около 02:50 ночи водитель «ВАЗ» не учел дорожные и метеорологические условия, а также скорость движения автомобиля, из-за чего врезался в бетонное ограждения.

Удар оказался такой силы, что переднюю часть машины буквально смяло в гармошку.

В результате ДТП виновник аварии погиб на месте, а ребенок госпитализирован в больницу.

Отметим, что с начала 2020 года на региональных трассах произошло 4 734 аварии, в которых 49 человек погибли, а 449 получили травмы, в их числе 37 детей.