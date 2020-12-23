В Новом Уренгое началось строительство современного здания аэропорта

Фото: www.yanao.ru

В Новом Уренгое началось строительство современного терминала аэропорта. Старт работам дал губернатор Дмитрий Артюхов. Вместе с ним в церемонии принял участие генеральный директор управляющей компании «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский.

Напоминаем, что реконструкция аэропорта ведется в рамках концессионного соглашения между правительством региона и УК «Аэропорты Регионов», заключенного в 2018 году. Это первый подобный опыт в стране.

-Через два года мы ждем новый терминал. Современный, большой, с пропускной способностью в несколько раз больше, чем действующий, с перспективой перехода в международный формат. Это новый уровень комфорта и безопасности пассажиров. Несмотря на трудности этого года, мы дали старт строительству, - отметил Дмитрий Артюхов.

Новый пассажирский терминал площадью 18 тысяч квадратных метров будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час и 1,45 миллиона в год. Также предусматривается возможность создания сектора для обслуживания международных рейсов.

Фото: www.yanao.ru

Отличительной особенностью аэровокзального комплекса станет теплый выход к автобусам, расположенный в самом терминале, что особенно актуально для Крайнего Севера.На привокзальной площади планируется создать краткосрочную и долгосрочную парковки на 150 мест каждая.

В основе архитектурной концепции нового терминала заложен образ чума. При строительстве здания будут использованы современные строительные материалы, обеспечивающие энергоэффективность и шумоизоляцию.

Также проект модернизации предусматривает реконструкцию взлетно-посадочной полосы, которая началась в 2019 году. Все работы планируется завершить в конце 2022 года. После этого аэропорт сможет принимать практически все типы воздушных судов.