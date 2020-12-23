Жители Ямала все чаще обращаются к властям, чтобы решить проблемы ЖКХ

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Жители Ямала все чаще используют соцсети, чтобы обратиться к местной власти. Так, за минувщий месяц северяне написали около 3,5 тысяч вопросов, жалоб и предложений. Все они переданы в работу исполнителям Центра управления регионом.

Большинство вопросов связаны с работой жилищно-коммунального комплекса и бытовыми проблемами северян. На втором месте вопросы социального характера - преимущественно о поддержке семей с детьми, инвалидов и пенсионеров. Медицинская тематика и работа учреждений здравоохранения - на третьей позиции. Четвертую строку в рейтинге занял коронавирус. И замыкают пятерку лидеров вопросы в сфере образования.

Самыми активными оказались жители Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги, а также Надымского и Пуровского районов. Наиболее популярны у ямальцев социальные сети «Инстаграм» и «ВКонтакте» - через них поступило 1 700 и 1 300 обращений. Эти же площадки чаще всего используются для обращения к губернатору округа.

Что касается платформы обратной связи, которая заработала на Ямале с 1 декабря, то в основном жители используют ее для решения проблем благоустройства. Туда поступило более 250 вопросов, связанных с состоянием дворов и дорог, а также обслуживанием многоквартирных домов. В основном этот сервис популярен у жителей Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Губкинского.

Напоминаем, что сообщить о проблеме можно как в соцсетях, так и через мобильное приложение «Госуслуги.ПОС» или виджеты на сайтах исполнительных и муниципальных органов власти.

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