Житель Панаевска отправился в колонию за попытку убить двух подростков Фото: pixabay.com

Суд Ямальского района вынес приговор в отношении 19-летнего местного жителя. Юноша признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 114 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны) и п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета используемого в качестве оружия).

Было установлено, что 13 апреля около 23:00 молодой человек распивал алкоголь на уличной спортивной площадке в селе Панаевск. Вместе с ним спиртное употребляли и двое 17-летних юношей. Далее между осужденным и одним из несовершеннолетних произошел конфликт. Последний, имея физическое превосходство, повалил оппонента на землю и несколько раз пнул его ногой. В свою очередь избитый сельчанин достал туристический нож, а затем ударил обидчика не менее трех раз по различным частям тела. После этого он внезапно подошел ко второму несовершеннолетнему и молча, без всяких причин, нанес ему удар ножом в область живота.

Своевременно оказанная медицинская помощь спасла их жизни.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он обязан выплатить в пользу потерпевших 130 тысяч рублей,что расценивается как компенсация морального вреда.

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