В Пуровском районе появятся клубы мечевого боя и робототехники

Фото: администрация Пуровского района

Жители Уренгоя Артем Давлетшин и Артем Гречишников получили гранты от губернатора в рамках образовательного проекта «Ямальские молодежные инициативы».

Артем Давлетшин работает учителем информатики и технологии в уренгойской школы №2. На выигранные деньги он планирует запустить в поселке «РобоСтрой 1.0». Реализация идеи позволит объединить ребят из трех возрастных групп, увлекающихся робототехникой и конструированием. Они будут изучать программирование механических устройств различной степени сложности: от простых лего-конструкций до прототипов «умного дома».

Ребята четвертой группы станут снимать весь процесс на видео, тем самым учась искусству видеомонтажа.

Полученные грантовые средства в сумме 270 тысяч рублей помогут педагогу приобрести необходимое оборудование.

Фото: администрация Пуровского района

Специалисту молодежного центра «Ровесник» Артему Гречишникову победу принес проект «Рыцари без страха и железа». Он планирует открыть в поселке клуб современного мечевого боя. Вместо металлического оружия и снаряжения будут использоваться безопасные спортивные мечи и щиты, изготовленных из мягких полимерных материалов.

Набор в клуб уже открыт для детей от 11 до 16 лет. В дальнейшем планируется организовать группы для ребят от трех лет, взрослых, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Денежные средства в размере 250 тысяч рублей Артем также планирует направить на покупку снаряжения и инвентаря.