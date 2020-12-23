Погода на Ямале на 23 декабря: трескучие морозы

Погода на Ямале на 23 декабря Фото: pixabay.com

В среду, 23 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -31, ночью -34. Ветер 6-8 м/с.

Ноябрьск: ясно. Днем -35, ночью -39. Ветер 5-6 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем -42, ночью -46. Ветер 3-4 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем -41, ночью -46. Ветер 3-4 м/с.

Губкинский: ясно. Днем -43 ночью -46. Ветер 3-4 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем -42, ночью -46. Ветер 2-3 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -29, ночью -31. Ветер 6-8 м/с.

Муравленко: ясно. Днем -39, ночью -45. Ветер 5-6 м/с.