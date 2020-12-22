«Корзина радости»: на Ямале продолжается благотворительная акция для детей

Фото: ОНФ на Ямале

Ямальские представители Общероссийского народного фронта превратили «Тележки добра» в «Корзины радости». До 31 декабря жители Салехарда, Лабытнанги и Тарко-Сале могут купить новогодние подарки для детей из малообеспеченных семей и с ограниченными возможностями здоровья.

Магазины с такими благотворительными корзинами расположены по адресам:

Салехард: «Олененок» по улице Ленина, «Арго-2» по ул. Чапаева, «Стерх» по ул. Губкина и «Тройка» по ул. Игарская.

Лабытнанаги: «Славянский» по ул. Комарова, «Вундеркинд» по ул. Комарова и «Мир подарков» по ул. Комарова.

Тарко-Сале: «Лидия» по ул. Бамовская, «Каме» и «Перекресток» по ул. Геофизиков, «Олимпик» по ул. Победы.

Суть акции очень проста: любой желающий может положить в «Корзину радости» сладкий набор, игрушку или другой подарок на свое усмотрение. Далее волонтеры доставят их по адресам, полученным от органов соцзащиты и опеки.

-Несмотря на сложный год и действующие ограничения, праздник должен быть у всех. Призываем неравнодушных ямальцев стать участниками этой акции, - сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в ЯНАО Дмитрий Заякин.