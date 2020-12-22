Ямальцев с подтверженным туберкулезом будут обследовать в передвижном флюоромобиле

Фото: www.yanao.ru

В окружной противотуберкулезный диспансер поступило новое оборудование - передвижной автомобильный диагностический комплекс или флюоромобиль.

Напоминаем, что флюорография является скрининговым исследованием для выявления рака, туберкулеза и профессиональных болезней легких. Здоровым людям ее рекомендуют проводить один раз в год.

С помощью передвижного комплекса медики планируют проводить обследования граждан с подтвержденным туберкулезом, проживающих в Салехарде и Лабытнанги. Выезжать к ним будут на дом, но только с января следующего года.

Кроме того, на этой неделе современный цифровой флюорографический аппарат поступит в Губкинскую городскую больницу. За один час он сможет сделать более 80 снимков. Его уникальная система управления «одной кнопкой» обеспечивает полностью автоматический выбор экспозиции снимка без участия специалиста.

По словам главного врача Губкинской больницы Светланы Боровковой, установка современного аппарата в отделении лучевой диагностики полностью «закроет» потребности в обследованиях жителей города, а также обеспечит удобство и точность флюорографических исследований.

На сегодняшний день все медучреждения округа укомплектованы современными флюорографами - 35 в 13 муниципалитетах.