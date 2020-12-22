Лагеря Тюменской области примут юных ямальцев в зимние каникулы Фото: pixabay.com

В зимние каникулы 539 юных ямальцев отправятся отдыхать в тюменские лагеря «Ребячья республика», «Алые паруса» и «Серебряный бор».

По словам директора регионального департамента молодежной политики и туризма Наиля Хайруллина, очень важно, что эти базы имеют большой опыт работы в условиях пандемии. Их работа возобновилась в середине лета после снятия ограничений на организацию детского отдыха. С того момента в лагерях постоянно проводятся смены, при этом, благодаря высокому профессионализму и слаженной работе команды, не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Во время проведения смен тюменские базы будут загружены лишь на 50 процентов, во время зимних каникул отдыхать здесь будут только ямальцы.

Отметим, что все дети направляются на отдых по путевкам за счет средств регионального бюджета, а вот дорога до места отдыха и обратно оплачивается родителями или законными представителями.

Задать интересующие вопросы можно по телефонам «горячей линии»: +79120715037, +79120715039. Операторы принимают звонки с 8:30 до 20:30.