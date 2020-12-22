Салехард признан лучшим городом в в области обеспечения безопасности

Фото: www.salekhard.org

Салехард награжден дипломом I степени по итогам ежегодного смотра-конкурса на лучше обеспечение безопасности. Он проводился Главным управлением МЧС России по ЯНАО. В нем участвовали все муниципальные образования округа.

Комиссия оценивала разработку и выполнение нормативных актов в области гражданской обороны, готовность систем управления, связи и оповещения населения, выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах, подготовку и обучение жителей способам защиты от опасностей, мерам пожарной безопасности и прочее.

Отметим, что за прошедший год в Салехарде было проведено 27 тренировок и учений, в которых задействовали 1 762 человека и 49 единиц техники.

Также в рамках месячника безопасности были проведены различные акции и мероприятия, большое внимание уделялось детям: с учениками проведены занятия по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности, инструктажи по технике безопасности, беседы по вопросам защиты в случае ЧС, лекции, учебные тренировки по эвакуации и многое другое.