Московские врачи оценили работу ямальских эндокринологов на высоком уровне

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В Салехарде побывала команда экспертов Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России. Медики приезжали с консультативно-методической целью.

На сегодняшний день в округе работает 21 врач-эндокринолог, в том числе детский. Лечение пациентов проводится как в амбулаторных условиях, так и в стационарных на базе терапевтических отделений. Если необходимо оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи по профилю эндокринология жители региона направляются в федеральные центры.

В ходе визита представители НМИЦ посетили окружную больницу и дали хорошую оценку не только работе специалистов, но и степени оснащенности отделений.

Отметим, что пациенты с сахарным диабетом 1 типа направляются в федеральные центры для установки инсулиновой помпы. Это устройство для непрерывного введения инсулина в маленьких дозах. Она обеспечивает более физиологичное действие инсулина, копируя работу поджелудочной железы.

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