Ямальским автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок по загородным трассам

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На Ямал пришли настоящие морозы. До конца недели в восточной части округа ожидается понижение температуры до -48 градусов. Такая погода вносит свои коррективы в работу зимников и региональных автомобильных дорог.

В связи с этим заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Александр Симонов рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок по загородным трассам, особенно это касается дороги Надым - Салехард. Пока что на всей протяженности трассы отсутствуют пункты для обогрева, а на большинстве участков нет даже мобильной сети.

-Если поездку нельзя отменить, нужно максимально ответственно подготовиться к выезду за город - проверить исправность автомобиля, взять с собой необходимый запас топлива, дополнительную теплую одежду, суточный запас пищи и инструменты, - сообщил руководитель.

На остальных региональных трассах организовано круглосуточное патрулирование, чтобы в случае необходимости помочь нуждающимся водителям. В первую очередь дорожные службы обращают внимание на транспорт, припаркованный на обочинах вне населенных пунктов. При необходимости пострадавшим оказывают помощь в обогреве и эвакуации.

Напоминаем, что информация о работе региональных зимних автодорог доступна по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: 8(34922)7-17-04.Кроме того, актуальная информация размещается на интерактивной карте.

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