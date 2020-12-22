Жительница Муравленко добилась единовременной выплаты на ребенка в 10 тысяч рублей Фото: pixabay.com

Ямальская прокуратура помогла жительнице Муравленко добиться единовременной выплаты в 10 тысяч рублей, установленной президентом РФ.

Напоминаем, что речь идет об указе № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», который был подписан 7 апреля. Позже, 11 мая, в него внесли изменения. Так, начиная с 1 июня 2020 года единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей установлена на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. При этом предусмотрено, что производится она при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года.

В ходе проверки было установлено, что жительница Муравленко обратилась в Пенсионный фонд за данной выплатой, однако ей было отказано по причине достижения ее дочерью 16 лет до 11 мая, то есть до вступления в силу изменений, внесенных в указ.

Не согласившись с принятым решением, прокуратура направила исковое заявление в суд с требованиями выплатить заявительнице данную сумму, однако дело было проиграно.

Между тем накануне апелляционный суд Ямало-Ненецкого автономного округа согласился с доводами прокуратуры и отменил решение суда первой инстанции.

Фактическое получение выплат находится на контроле прокуратуры округа.