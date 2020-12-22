Салехардское отделение санавиации получило новый переносной аппарат ИВЛ

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Салехардское отделение санитарной авиации пополнилось новым аппаратом искусственной вентиляции легких модели HAMILTON-T1. Его главные достоинства - компактность и мобильность. Теперь медики смогут перевозить на значительные расстояния даже тех пациентов, для которых проводится инвазивная вентиляция легких.

-При транспортировке пациентов, нуждающихся в непрерывной кислородной поддержке, без портативного аппарата ИВЛ не обойтись. К сожалению, иногда дети рождаются недоношенными и с врожденными патологиями. Медицинская эвакуация таких малышей с любой точки Ямала в перинатальные центры должна проходить на высшем уровне. От этого напрямую зависит жизнь ребенка, - рассказала заместитель главного врача по организации работы территориального центра медицинских катастроф Елена Урсова.

За 10 месяцев 2020 года авиамедицинские бригады эвакуировали 4 598 человек. В их числе 56 новорожденных детей, 46 из которых нуждались в искусственной вентиляции легких

Отметим, что аппарат закуплен за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования.

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