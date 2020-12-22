Жительница Антипаюты девять лет незаконно проживала в своем бывшем доме Фото: pixabay.com

Прокуратура Тазовского района проверила соблюдение законодательства в жилищной сфере.

Было установлено, что в 2008 году жительница Антипаюты заключила договор с администрацией Тазовского района о предоставлении ей жилищной субсидии. В обязательство женщины входило освободить занимаемое жилое помещение в селе после покупки нового. Так, в 2011 году северянка приобрела квартиру в городе Тюмени, однако освобождать прежнее жилье она не собиралась.

Стоит упомянуть, что на данный момент сельчанка занимает должность руководителя местного потребительского общества, а также состоит в родственных отношениях с бывшим главой Тазовского района.

После вмешательства прокуратуры администрация подала в Тазовский районный суд иск о выселении гражданки из указанного жилья с признанием права собственности на него за муниципальным образованием. В итоге суд удовлетворил все требования в полном объеме.

Также по акту прокурорского реагирования виновное должностное лицо администрации района, ответственное за реализацию жилищной политики, привлечено к дисциплинарной ответственности.

Исполнение судебного решения и дальнейшее использование жилого помещения находятся на контроле прокуратуры.