Жительница Антипаюты девять лет незаконно проживала в своем бывшем доме
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Прокуратура Тазовского района проверила соблюдение законодательства в жилищной сфере.
Было установлено, что в 2008 году жительница Антипаюты заключила договор с администрацией Тазовского района о предоставлении ей жилищной субсидии. В обязательство женщины входило освободить занимаемое жилое помещение в селе после покупки нового. Так, в 2011 году северянка приобрела квартиру в городе Тюмени, однако освобождать прежнее жилье она не собиралась.
Стоит упомянуть, что на данный момент сельчанка занимает должность руководителя местного потребительского общества, а также состоит в родственных отношениях с бывшим главой Тазовского района.
После вмешательства прокуратуры администрация подала в Тазовский районный суд иск о выселении гражданки из указанного жилья с признанием права собственности на него за муниципальным образованием. В итоге суд удовлетворил все требования в полном объеме.
Также по акту прокурорского реагирования виновное должностное лицо администрации района, ответственное за реализацию жилищной политики, привлечено к дисциплинарной ответственности.
Исполнение судебного решения и дальнейшее использование жилого помещения находятся на контроле прокуратуры.