В Салехарде выбрали самые нарядные кафе и магазины

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде подвели итоги ежегодного конкурса на лучшее новогоднее украшение объектов торговли.

-Традиционно конкурс разделен на три номинации: магазины непродовольственных товаров, продуктовые и объекты общепита. Мы осмотрели все залы, особенно хочется отметить магазины, в которых украшения создавались руками персонала, это выглядит гораздо оригинальнее и создает более уютную атмосферу. В целом все конкурсанты постарались, в магазинах действительно присутствует новогоднее настроение, что очень важно, - рассказала начальник отдела развития потребительского рынка и услуг Людмила Столяренко.

В итоге места распределились следующим образом: в номинации «Магазины продовольственных товаров» первое место по праву заслужил «Смак», здесь украшен не только торговый зал, но и фасад здания, а у входа красуется новогодняя ель. Второе место занял магазин «Стерх», третье - «Луч».

Фото: www.salekhard.org

Среди участников непродовольственных товаров победителем стал магазин «Центральный-3. Подарки». Второе место занял «Оливер».

Самым украшенным заведением признан ресторан «Тифлисский дворик». Второе почетное место заняло кафе «Виктория».

В преддверии Нового года всем победителям будут вручены дипломы и денежные призы.