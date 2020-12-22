Ямальцы стали выбирать недорогие смартфоны

По данным аналитиков компании «МегаФон», в период пандемии жители Ямала стали чаще покупать бюджетные модели смартфонов. Самым популярным девайсом стал – Xiaomi Redmi 7A, последующие строчки занял Samsung Galaxy. Эти телефоны чаще всего выбирали в классическом черном цвете.

При покупке смартфона покупатели обращают внимание на размер экрана, емкость аккумулятора, качество фотокамеры. Топ-5 самых продаваемых мобильных гаджетов на Ямале выглядит так:

Xiaomi Redmi 7A 16GB Matte Black

Samsung Galaxy A51 64GB Черный

Samsung Galaxy A51 128GB Черный

Samsung Galaxy A10 Черный

Samsung Galaxy A20s 32GB Черный

– Сейчас в период пандемии консультанты в наших салонах связи отмечают, что клиенты стали чаще спрашивать о наличии в смартфоне функции NFC – бесконтактная оплата. Также покупатели обращаются за помощью в настройках мобильной точки доступа, чтобы с легкостью раздавать со своего смартфона мобильный интернет на другие устройства, – отмечает директор МегаФон-Ритейл на Урале Алексей Быков.

Режим самоизоляции и введение дистанционного обучения усилили интерес к модемам и роутерам. Больше всего устройств для раздачи Wi-Fi в этом году жители Ямала приобрели в апреле и июне. Продажи модемов выросли на 42% к аналогичному периоду 2019 года.