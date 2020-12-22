Число заболевших коронавирусом на Ямале на 22 декабря 2020 года увеличилось на 186 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 186 человек, с начала периода - 30 538.

Из общего числа болеющих госпитализировано 946 жителей, 58 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 16 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 310 человек.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизни 77-летней женщины из Салехарда, 61-летнего мужчины из Нового Уренгоя и 57-летней Женщины из Ноябрьска.

Напоминаем, что в понедельник, 21 декабря, также скончались три человека.

Кроме того, за сутки выявлено 7 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 980 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 179 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Надымском районе - 26; Новом Уренгое и Пуровском районе - 25; Ноябрьске - 21.

Далее идут: Салехард - 15; Муравленко - 14; Лабытнанги, Ямальский и Шурышкарский районы - 11.

Замыкают список: Приуральский район - 9; Губкинский - 7 и Тазовский район - 4.

Всего в регионе был проведен 7 201 тест в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 227 человек, за весь период - 22 795.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 28 776 человек с COVID-19, с начала периода - 2 906 503. Выздоровевших - 24 158, за весь период - 2 319 520. Умерших - 561, с начала периода - 51 912.