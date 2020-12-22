Губкинская библиотека получила премию «Событие года»

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Ямальская профессиональная премия в сфере культуры «Событие года» присуждена централизованной библиотечной системе Губкинского. Учреждение набрало максимальное количество баллов за творческий проект «Губкинская модельная библиотека - новый виток развития».

Ее сотрудники получат грант от губернатора, который можно будет направить на поддержку действующего проекта, его представление на выставочных и конкурсных мероприятиях, а также на создание новых инициатив в рамках основной деятельности.

Отметим, что данная премия вручается за лучший творческий проект, отличающийся новизной и оригинальностью. В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок - 16.

-Проект губкинских коллег - результат осмысленного и грамотного подхода к преобразованиям, которые по достоинству уже успело оценить население города. Смелость реализованных идей, подкрепленных нацпроектом, позволила учреждению претендовать на высокую награду, - отметил директор департамента культуры Ямала Евгений Колтунов.

Чтобы достичь такого результата, в учреждении проделали большую работу по модернизации и трансформации пространства: разработан дизайн-проект, сделан капитальный ремонт, закуплена мебель и современное оборудование, проведена автоматизация рабочих процессов. Сам библиотечный фонд вырос на 5 409 экземпляров.

Также в арсенале библиотеки появились светодиодный экран, 3D-принтер и 3D-ручки, VR-очки, моноблоки, смарт-доска, программно-аппаратный комплекс «Колибри», мультимедийное кресло-шар, оснащенное компьютером с сенсорным монитором и встроенными колонками и многое другое.