Жительница Муравленко лишилась 700 тысяч рублей, пытаясь спасти сбережения Фото: pixabay.com

В полицию Муравленко обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что потерпевшей позвонила некая девушка, представившаяся сотрудницей банка. Далее она сообщила, что на имя женщины оформлено три кредита в разных учреждениях.

Когда заявительница сказала, что этого не может быть, девушка тут же предложила защитить денежные средства северянки от посягательств мошенников. Не заподозрив обмана, потерпевшая последовала указаниям злоумышленницы, сняла в ближайшем банкомате определенную сумму, после чего положила ее на счет, который, по словам лжесотрудницы, был открыт специально для северянки. В результате данных действий женщина лишилась более 700 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность, общаясь с неизвестными лицами, и не следовать указаниям мошенников. Стоит помнить, что сотрудники банков не запрашивают конфиденциальные данные клиентов, а также не дают указания по переводу денежных средств на другие лицевые счета в случае возникновения угрозы.