В Тарко-Сале наказали директора предприятия, задолжавшего зарплату за несколько лет Фото: pixabay.com

Таркосалинский суд назначил меру уголовно-правового характера в отношении директора коммерческой организации, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Было установлено, что генеральный директор ООО «СКиТ» намеренно не выплачивала одному из подчиненных зарплату с февраля 2015 по август 2019 года. При этом коммерческая организация не испытывала проблем с деньгами. В итоге общая сумма задолженности составила 80 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью возместила причиненный потерпевшему ущерб.

В соответствии со ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

По решению суда уголовное преследование было прекращено, женщине назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.