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На Ямале неожиданно закрыли первый региональный зимник Коротчаево - Красноселькуп. Об этом стало известно поздно вечером 21 декабря.

-Автомобильная дорога Коротчаево - Красноселькуп, в том числе зимник, будут закрыты для всех видов транспортных средств с 23:00 из-за погодных условий , температура воздуха ниже -40 градусов, - рассказали в профильном департаменте.

Напоминаем, что зимник открыли накануне в полночь. Его общая протяженность составляет 132 километра, также он доступен для всего автотранспорта массой до 30 тонн.

-Проезд по нему соответствует всем нормам безопасности, установлены КПП, все необходимые дорожные знаки и сигнальные вехи, - сообщил заместитель начальника отдела Новоуренгойского филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Антон Калихов.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04. Кроме того, актуальная информация размещается на интерактивной карте.