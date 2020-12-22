Пожилая ноябрянка отравилась угарным газом во время пожара

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Ноябрьске загорелся двухэтажный деревянный дом №9 на Проспекте Мира. Сообщение на пульт пожарной части поступило 22 декабря в 07:22, а через пять минут спасатели уже были на месте.

Оказалось, что пожар начался в одной из квартир на первом этаже в первом подъезде. В ходе боевой разведки огнеборцы спасли четырех человека и эвакуировали двенадцать, им были предоставлены теплые автобусы.

В 07:41 огонь был полностью ликвидирован. В тушении участвовали 25 человек личного состава и 8 единиц спецтехники МЧС России. Пожару присвоили ранг 1 БИС.

-Погибших нет, пострадала женщина 1952 года рождения из-за отравления продуктами горения. В настоящее время ее состояние удовлетворительное, - сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС. Они выясняют причину возгорания, виновных и устанавливают ущерб.