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Стали известны победители конкурса «Ямальская строганина». И так, лучшим по строганию рыбы признан Эдман Неркаги, а по строганию мяса - Герман Сандрин. Оба умельца проживают в Салехарде. Победители гастрономического конкурса получили кубки и денежные призы.

Отметим, что Эдман Неркаги, кроме основной награды, удостоился приза зрительских симпатий. Еще одним фаворитом в этой номинации стал Денис Хороля из Панаевска Ямальского района.

В этом году из-за пандемии конкурс проходил в дистанционном формате. Участники продемонстрировали свои таланты с помощью видеопрезентаций. Всего было 13 претендентов из Салехарда, Ямальского, Шурышкарского и Тазовского районов.

Кроме того, на youtube-канале фестиваля в течение двух дней шла трансляция мастер-классов от экспертов и местных умельцев. В прямом эфире именитые повара готовили блюда из оленины, а ярсалинцы показали, как можно красиво, а главное вкусно настрогать рыбу и мясо.