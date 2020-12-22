Глава Салехарда оценил работу центра аудиоконтроля заболевших коронавирусом

Фото: личная страница Алексея Титовского в Instagram

Глава Салехарда Алексе Титовский побывал в Ямальском многопрофильном колледже, где работает центр аудиоконтроля заболевших коронавирусом. Он открылся в начале декабря.

-Накануне посмотрел, как организован процесс. Оборудовано двенадцать мест. Консультации проводят студенты старших курсов отделений «Сестринское дело» и «Лечебное дело» , прошедшие обучение в СОКБ. Каждый из них ежедневно обзванивает до 20 пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, - сообщил градоначальник.

Напоминаем, что во время обзвона девушки уточняют самочувствие заболевших, а затем вносят информацию в электронную медицинскую карту. Позже с данными знакомится лечащий врач и, если нужно, корректирует схему лечения. Помогают будущим медикам восемь опытных медицинских сестер Салехардской ОКБ.

-Сегодня, когда наши медики работают на пределе, такая помощь очень важна. Колл-центр организован по инициативе губернатора округа Дмитрия Артюхова и будет работать весь период пандемии, - добавил Алексей Титовский.