На трассе Салехард - Сургут легковушка толкнула Камаз

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

За прошедшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых один человек получил травмы.

Так, в понедельник, 21 декабря, около 00:48 минут, на 731 километре автодороги Салехард - Сургут водитель «Хендай» не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди «КАМАЗа», из-за чего произошло столкновение.

Удар получился такой силы, что перед машины оказался полностью смят. В результате аварии водитель легковушки травмирован.

Отметим, что с начала 2020 года на региональных трассах произошло 4 705 ДТП, в которых 47 человек погибли, а 447 получили травмы, в их числе 36 детей.

Напоминаем, что подобная авария случилась 10 декабря на 350 километре трассы Сургут - Салехард. Водитель «ВАЗ», лишенный прав, предположительно в нетрезвом состоянии, не смог справиться с управлением, из-за чего столкнулся с попутно движущимся «КАМАЗом».